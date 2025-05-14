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Bergüzar Korel üç yaşındaki kızı Leyla'nın son halini paylaştı

Bergüzar Korel üç yaşındaki kızı Leyla'nın son halini paylaştı
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2009 yılında Halit Ergenç ile evlenerek magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri haline gelen Bergüzar Korel, aile yaşamı ve çocuklarına olan bağlılığıyla sık sık takdir topluyor. Üç çocuk annesi olan başarılı oyuncu, son olarak kızı Leyla'nın güncel bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Leyla, uzayan saçları ve boyuyla dikkat çekti.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, sadece oyunculuğu ile değil, örnek aile yaşantısıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak gösterilen Korel-Ergenç çifti, üç çocuklarıyla birlikte sade ve mutlu bir yaşam sürüyor.

Bergüzar Korel üç yaşındaki kızı Leyla'nın son halini paylaştı

Ünlü çiftin büyük oğulları Ali 2010'da dünyaya gelirken, ikinci oğulları Han 2020'de, küçük kızları Leyla ise 2021'in Kasım ayında doğdu. Özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, çocuklarının yüzünü kamuoyuyla paylaşmamayı sürdürüyor. Ancak Korel, zaman zaman sosyal medya hesabından aile yaşamından küçük karelerle takipçilerini mutlu ediyor.

Bergüzar Korel üç yaşındaki kızı Leyla'nın son halini paylaştı

Son olarak kızı Leyla'nın güncel bir fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, yine takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun saçları ve boyu ile dikkat çekti. Kariyerlerinde başarılarıyla tanınan Korel ve Ergenç çifti, ebeveynlikte de çizdikleri dengeli tablo ile dikkat çekiyor. Medyatik hayatlarına rağmen çocuklarını magazin dünyasından korumayı başaran çift, aile önceliklerini gözler önüne seriyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Evet gölgesi çok güzel maşallah

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

Türk halkı da çok merak ediyordu ne iyi yapmış içimize su serpti

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