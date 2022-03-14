Bergen'in doktoru yıllar sonra suskunluğunu bozdu: Vücudunu zımparaladım

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına Bergen'in doktoru Onur Erol'ın açıklamaları damga vurdu.

Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen'in psikolojisi hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYDI"

Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.

"VÜCUDUNU ZIMPARALADIM"

Canlı yayında "Bergen gelecekten hala ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.

"TEDAVİSİ 2 YIL SÜRDÜ"

Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Bergen, 1989 yılının Nisan ayında kocası Halis Serbest'den resmen boşandı. Ünlü şarkıcı Haziran 1989 yılında sahnelere dönüşünü, son albümü olan 'Yıllar Affetmez' ile yapmıştı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gecesinde Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

BERGEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesi salonlarda seyircinin karşısına çıkıyor.

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