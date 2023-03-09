Beren Saat... 'AYDINLIK TÜRKİYE İÇİN HALA UMUDUM VAR!'

Beren Saat, sosyal medyadan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için anlamlı bir paylaşımda bulundu. Nusaybin'de çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Saat, "Aydınlık Türkiye için hâlâ umudum var" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda Nusaybin'de çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Beren Saat, aydınlık bir Türkiye için umudunun olduğunu söyledi.

"HAYALLERİM, UMUTLARIM VE ÖZGÜRLÜĞÜM VAR..."

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"20 yaşındayım, 'Nasıl iyi oyuncu olurum' diye çok çalışıp, geleceğimle ilgili hayaller kuruyorum. İstanbul'a taşınıp, set için Nusaybin'e gitmişim.

Yoruluyorum ama korkmuyorum. Hayallerim, umutlarım ve özgürlüğüm var. Önümde sonsuz seçenek var.

Kız çocukları ve her yaştan kadının benim gibi hissedebileceği, fırsatlar bulabileceği, aydınlık Türkiye için benim hala umudum var.

8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun."