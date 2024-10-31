Bengü'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor

2018'de dünyaevine giren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu çiftinden üzen haber geldi. İki çocukları bulunan çift, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı. Evlilikleri boyunca özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çift birlikte geçirdikleri mutlu anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyordu.

Altı yıllık evliliklerinin ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'ndan ayrılık kararı alan çift bugün anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci her iki taraf için de sorunsuz ilerlediği öğrenilirken ikilinin birbirini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

KUMAR BORCU İDDİASI ORTAYA ATILDI

Boşanma haberlerinin hemen ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Bengü'nün eşinin kumar borcu yüzünden maddi sıkıntılar yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.