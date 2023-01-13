"Ben güzelim, siz çirkinsiniz" diyerek sıranın önüne geçmeye çalışan TikToker kadınlardan dayak yedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşı gecesi düzenlenen etkinliğe katılan ismi henüz tespit edilemeyen bir TikToker, yiyecek ve içecek sırasına çok güzel olduğunu ve TikTok'da 70,000 takipçisi olduğunu söyleyerek sıraya girmek istemedi. Israrla sıraya girmeden yiyecek ve içeceğini almaya çalışınca sırada bekleyen diğer kişiler fenomeni darp etti.

ABD'de yılbaşı gecesi çekilen ancak şimdi ortaya çıkan görüntülerde, sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılanların boyutlarını gözler önüne seriyor.

KADINLARA HAKARET ETTİ

70 bin takipçisi olan bir TikToker, sıraya girmemek için onlarca kişinin dakikalarca beklediği sıraya girme istemedi. Üstüne üstük sırada olan kadınlara hakaret etti. Başka bir TikTok kullanıcısı tarafından çekilen görüntüde TikToker'ın kendisini sıraya girmesi için uyaran bir kadına, "Ben güzelim sen çirkinsin" dediği ve ağır hakaretler ettiği görülüyor.

3 KADIN ÜZERİNE SALDIRDI

İki kadın bunun üzerine Tiktokeri hakaret etmemesi için uyardı fakat fenomen, kadınlara da hakaret edince üç kadın aynı anda saçlarında tutup üzerine saldırdı. Sosyal medyada paylaşılan videoda kullanıcıların çoğu saldırıya uğrayan TikToker'ın dayağı hak ettiğini söyledi.