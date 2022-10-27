Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Usta oyuncu, Oktay Kaynarca'nın gücünü artıracak

Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna çok usta bir oyuncu katıldı. Birçok başarılı yapımda önemli karakterleri oynayan usta oyuncu Erkan Can, dizide "Ekabir" karakterine hayat verecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmedik finaliyle ekranlara veda eden sevilen oyuncu Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam'la bomba bir dönüş yaptı. Ülkemizin en sevilen aktörlerinden Oktay Kaynarca'nın imza attığı dizinin yeni bölümlerinde heyecanın dozu iyice artıyor.

KADİM DOSTUNU CANLANDIRIYOR

Hikayesinin merkezinde erkek karakterlerin başından geçen olayların olduğu diziye bir güçlü oyuncu daha dahil oldu. Erkan Can kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 7.bölümde (1 Kasım Salı günü) dahil olan Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.