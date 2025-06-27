Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

David Beckham, 2003 yılında Güney Afrika ile oynanan hazırlık maçında kırılan bileği nedeniyle yıllar sonra gizli bir ameliyat geçirdi. Eşi Victoria Beckham, hastane yatağındaki karesini paylaşarak sağlık durumu hakkında ilk mesajı verdi. Beckham ailesinde yaşanan soğukluk ise dikkatlerden kaçmadı.

Futbol efsanesi David Beckham, ciddi bir sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Victoria Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Victoria, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde yatan David'in gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak üzerine "Çabucak iyileş baba" notunu düştü. Ünlü modacı, eşine beyaz boncuklardan oluşan ve üzerinde "Geçmiş olsun" yazan bir arkadaşlık bileziği de hediye etti. Ancak çift, Beckham'ın hastaneye kaldırılmasına neden olan olayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

22 YIL ÖNCESİNE DAYANAN SAKATLIK YENİDEN GÜNDEMDE

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Sir David Beckham 2003 yılında Güney Afrika ile oynanan bir hazırlık maçında bileğini kırmış ve o dönem uygulanan tedavi sürecinde koluna yerleştirilen platin zamanla erimemişti. Son yapılan röntgenlerde platinin hâlâ Beckham'ın ön kolunda bulunduğu ve bu nedenle gizli bir ameliyat geçirerek platinin çıkarıldığı öne sürüldü.

Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

2003'teki maç sırasında dengesini kaybederek yere düşen yıldız futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve hastaneye götürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Beckham, yıllarca süren profesyonel futbolculuk hayatının vücudunda ciddi tahribatlara yol açtığını belirtmişti. "Vücudumun bazı bölümleri tam anlamıyla harabeye dönmüştü," ifadelerini kullanmıştı.

AİLE İÇİNDE SOĞUK RÜZGARLAR

David Beckham'ın yaşadığı sağlık sorunları, ailesindeki gerginlik iddialarının hemen ardından geldi. Oğlu Brooklyn Beckham (26) ile gelini Nicola Peltz (30), son haftalarda Beckham ailesiyle yaşadıkları soğuklukla gündeme gelmişti. Brooklyn ve Nicola'nın hem David hem de Victoria Beckham'ın doğum günü kutlamalarına katılmamış olması dikkat çekerken, çiftin aileye dair özel günlerde herhangi bir paylaşımda bulunmaması da söylentileri güçlendirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.