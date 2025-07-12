Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

Oyunculuk kariyerinde birçok projede yer alan Beste Kökdemir, hem özel hayatındaki yeni başlangıcıyla hem de paylaşımlarıyla gündemde. Kısa süre önce nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, düğünün hemen ardından anne olacağını duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı.

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi projelerle tanınan oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu. İlişkisini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Kökdemir, geçtiğimiz Mayıs ayında evlenme teklifi almış ve "Evet" demişti.

DÜĞÜN SONRASI HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

4 Temmuz'da sade bir törenle nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, düğünün hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz açıklamayla dikkat çekti. Kökdemir, paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk kez anne olacağını duyurdu.

Şu sıralar balayında olan Beste Kökdemir, Instagram sayfasından bikinili bir fotoğrafını paylaşarak takipçileriyle keyifli anlarını paylaştı. Karede belirginleşen karnıyla dikkat çeken oyuncu, ilk kez yaşayacağı annelik heyecanını sade ve doğal pozlarıyla gözler önüne serdi.

Kökdemir'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.