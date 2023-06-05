Bebeği 7 kez ameliyat olan Sinan Özen'den yürek sızlatan itiraf: Çocuğumun mezarlık yerini hazırlamıştım

İkiz bebeklerinden biri doğumdan sonra bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Sinan Özen, katıldığı canlı yayında yaptığı itirafla duygulandırdı. Zor günleri geride bıraktıklarını söyleyen Özen, "Doktorlarla konuştuktan sonra çocuğumun mezarlık yerini hazırlamıştım. Bunu eşim de şimdi öğrendi, bilmiyordu" dedi.

2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen, 2020 yılının şubat ayında ikiz çocuklarını kucağına aldı. Kızlarına Neva, oğullarına ise Sanberk ismini veren çift uzun süre Neva'nın hastalığı yüzünden zor günler geçirmişti. Bağırsak yırtılması nedeniyle bebeği 7 kez ameliyat olan Sinan Özen, yaşadıklarını anlattı.

"ÇCUĞUMUN MEZARLIK YERİNİ HAZIRLAMIŞTIM"

2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı, 3 yaşındaki kızı Neva'nın, yedinci ameliyatından önce yaşadıklarını ilk kez anlattı. Yaşadığı zor günlerden bahseden Özen, "Bir mucize gerçekleşti. Son ameliyatta umutlarımız tükeniyordu. Öyle bir dönem yaşadık ki... Bunu eşim bilmiyor bugün öğrendi belki ama; doktorlarla konuştuktan sonra çocuğumun mezarlık yerini hazırlamıştım. 'Benden haber bekleyin' dedim. Hekimlere güveniyordum, eve gönderilmesine izin vermedim. Son ameliyattan sonra bize yeni bir hayat geldi. Allah ailelere sabır versin. Bizim kızımız bu hastalıkta yaşayan mucizelerden biri" dedi.

Özen evladının tedavisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.