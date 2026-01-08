Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda takımlar, dokunulmazlık oyunlarında avantaj elde etmek için parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmada yaşanan bir erzak tartışması ise kısa sürede gündeme oturdu.

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Survivor 2026'nın Ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor. Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gibi isimler bulunuyor. İlk eleme gecesinde ise Ünlüler takımında yer alan Selen Görgüzel, yarışmaya veda eden ilk isim oldu.

3 KİLO PİRİNÇ TEK SEFERDE PİŞTİ, TAKIM ŞOKE OLDU

Ünlüler takımında erzakların idareli kullanılması gerektiği dönemde Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesi, takım arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Eleştiriler üzerine Bayhan kendisini savunarak, "Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"TAM BARDAĞI ALIP İÇECEKKEN..."

Yaşanan olayın ardından Bayhan'ın daha önce katıldığı bir programda anlattığı çocukluk hikayesi sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Bayhan, annesinin vefat sürecine dair "Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım" demişti.

ÜVEY ANNESİ AÇ BIRAKMIŞ

Ünlü sanatçı, annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini ve burada da zorlu bir dönem geçirdiğini anlatmıştı. Bayhan, "Üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı" sözleriyle yaşadıklarını dile getirmişti.