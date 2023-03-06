Başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız evlendi

Behzat Ç. dizisinde Yücel karakterini oynayan başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız evlendi.

GELİN VE DAMATTAN İLK KARE

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenen 43 yaşındaki oyuncunun ne zaman boşandığı ise bilinmiyor.