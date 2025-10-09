Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bu yıl 78. Cannes Film Festivali'ne katılarak kırmızı halıda zarafetiyle dikkat çekmişti. Gümülcinelioğlu, festivalde ilk kez hamile olduğunu açıklamış ve büyük ilgi toplamıştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, bir erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Hamilelik süreci boyunca sosyal medyada takipçileriyle duygusal ve samimi anlarını paylaşan Gümülcinelioğlu, şimdi doğuma sayılı günler kala, karnı burnunda son halini paylaştı.

Eşi Çağrı Çıtanak ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan oyuncu, birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına da şu anlamlı notu ekledi, "3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22"