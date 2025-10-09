Haberler

Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında evlendiği meslektaşı Çağrı Çıtanak ile üçüncü evlilik yıl dönümünü kutladı. 8 buçuk aylık hamile olan Gümülcinelioğlu, sosyal medyada karnı burnunda son halini paylaşarak "3 yıl, 3 kişiyiz" notunu düştü. Doğuma sayılı günler kalan ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik aldı.

2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bu yıl 78. Cannes Film Festivali'ne katılarak kırmızı halıda zarafetiyle dikkat çekmişti. Gümülcinelioğlu, festivalde ilk kez hamile olduğunu açıklamış ve büyük ilgi toplamıştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, bir erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Hamilelik süreci boyunca sosyal medyada takipçileriyle duygusal ve samimi anlarını paylaşan Gümülcinelioğlu, şimdi doğuma sayılı günler kala, karnı burnunda son halini paylaştı.

Eşi Çağrı Çıtanak ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan oyuncu, birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına da şu anlamlı notu ekledi, "3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22"

