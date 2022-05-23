Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu - Haberler

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Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Barış Arduç ile 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı.

6 AYLIK HAMİLE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu ve ikisinin de sağlık durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etti.

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

DAHA ÖNCE DE HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

2020 yılında Çeşme'de sade bir nikah töreniyle Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti.

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, 6 aylık hamile olduğunu duyurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Barış Arduç, Gupse Özay, Magazin, Haberler

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