Barbie yıldızı Margot Robbie'nin bacağındaki morluk hayranlarını endişelendirdi

"The Wolf of Wall Street", "Once Upon a Time in Hollywood" ve gişe rekorları kıran "Barbie" filmlerindeki performansıyla dünya çapında milyonlarca hayran edinen Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, geçtiğimiz Cumartesi akşamı objektiflere takıldı. Annesi Sarie Kessler ile birlikte keyifli bir alışveriş turuna çıkan dünyaca ünlü aktris, şıklığı kadar sağ bacağındaki belirgin morlukla da dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncunun sağ bacağında, dizinin hemen üzerinde yer alan ve saten mini eteğinin altından net bir şekilde seçilen devasa morarma merak konusu oldu. Koyu renkli ve geniş bir alana yayılan bu ize rağmen Robbie’nin son derece keyifli olması, etrafa gülücükler saçarak annesiyle sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Stilinden ödün vermeyen yıldız oyuncu; dantel detaylı pastel sarı ipek takımı, siyah babetleri ve güneş gözlüğüyle sokaklarda adeta podyum rüzgarı estirdi.

ÜLKESİNDE TARİHİ EMLAK REKORU KIRDI

Güzel oyuncunun bu görüntüsü, ülkesi Avustralya’da gerçekleştirdiği dev gayrimenkul yatırımı haberlerinin hemen ardından geldi. Robbie’nin, çocukluğunun geçtiği Queensland eyaletinde "Redwood" adında süper lüks bir çiftlik evi satın aldığı ortaya çıktı. Queensland tarihinin en pahalı konut satışı olarak kayıtlara geçen lüks mülkte; 6 yatak odası, 10 araçlık garaj, yüzme havuzu ve tenis kortu bulunuyor.

Kariyerine Avustralya’nın yerel dizisi Neighbours ile başlayıp Hollywood’un zirvesine tırmanan 36 yaşındaki Oscar adayı yıldız, şimdilerde hayatını Los Angeles, Avustralya ve Londra arasında mekik dokuyarak sürdürüyor. Robbie, 2016 yılında evlendiği İngiliz yapımcı Tom Ackerley ile 2024 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

Kaynak: Haberler.com