Banu Alkan - Kemal Yıldız... AŞKLARINI İLAN ETTİLER!

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan nişanlısı Kemal Yıldız'la ilkbaharda evleniyor! İlk kez yan yana kamera karşısına geçen çift, birbirlerini öpmelere doyamadı. Kendisinden 16 taş küçük Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım giden Banu Alkan, "20 bin fitteyim sürekli" dedi ve sevgilisine olan aşkını haykırdı.

16 yaş küçük aşkını öpmeye doyamayan Afrodit bombaları peş peşe sıraladı.

Reklam mı dediler, birkaç güne son bulur dediler, yan yana gelmez dediler ancak Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilk kez birlikte röportaj verdi.

"Kralım geldi ve yan yanayız..." diyen Banu Alkan, ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Samimi tavırlarıyla adeta düşman çatlatan ikili, tanışma hikayelerini anlatırken, aralarındaki yaş farkıyla ilgili çıkan haberleri de değerlendirdiler.

Nişanlısı Kemal Yıldız'ın omzuna yatan Banu Alkan "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz" diyerek aşkını ilan etti.

Kemal Yıldız: Evlilik ilkbahara doğru şu an hazırlık içindeyiz. Güzel hazırlanmak için biraz zaman istiyoruz.

Banu Alkan: Kemal İstanbul istiyor. Düğünü halka açık Apollon Tapınağı'nda istiyorum.

Kabarık gelinlik istiyorum. Aşkımdan 20 bin fitteyim sürekli.

16 YAŞ FARK SORUSU

Banu Alkan: Kemal 44 yaşında. Ben daha bebeğim bebek.Büyümem, büyümedim, büyümeyeceğim. Çok mutluyum çünkü ben Kemal'i ilk tanıdığımda aklına aşık oldum.Çok yakışıklı adam tamam ama aklına aşığım.

Kemal Yıldız: Bence en önemli olan anlaşabilmek. Banu'nun her şeyini seviyorum.

İlk gördüğüm an aşık oldum. çok güzel bir karakteri var kalbi, güzelliği var. Aşık olunca insan yaşa bakmıyor.

Dünyada sevdiğim tek kadın oldu. En çok güzel görüşü var, mutluluk saçan bir enerjisi var.

Bizi Allah karşılaştırdı. Öyle bir anda karşılaştırdı ki arasak birbirimizi bulamazdık.