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Balıkesir magazin haberi | Gömeç'e Mısır'lı damat

Balıkesir magazin haberi | Gömeç'e Mısır'lı damat

Balıkesir magazin haberi | Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu ve Ayşe Gül Uslu'nun kızları Feride Uslu, Mısırlı İşadamı Mohammed Elwahab ile dünya evine girdi.

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu ve Ayşe Gül Uslu'nun kızları Feride Uslu, Mısırlı İşadamı Mohammed Elwahab ile dünya evine girdi.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu'yu, biricik kızının en mutlu gününde AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanları, siyasetçiler, İş insanları ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın genç çiftin nikahını kıydığı düğünde; nikah şahitliklerini AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın genç çifte birbirlerinin ayakkabı numarasına kadar sorular yönelttiği neşeli bir sunumla gerçekleştirdiği nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Eşref Uslu'nun yakın dostu TRT Sanatçısı İsmail Özkan 'ın kendisi gibi TRT sanatçısı olan arkadaşı Gürkan Özpeker en güzel şarkılarını genç çift için seslendirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Balıkesir Hisarcık AK Parti Gömeç Magazin Haberler

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