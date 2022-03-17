Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın, Acun Ilıcalı'yla ilgili anısını itiraf etti - Haberler

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Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın, Acun Ilıcalı'yla ilgili anısını itiraf etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Instagram hesabından bakireliğini kaybettiğine ilişkin sözleri nedeniyle çok konuşulan fenomen Merve Taşkın, Survivor seçmelerine gittiğini ancak Acun Ilıcalı'nın onayından geçemediğini belirtti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, ayrıca Instagram'dan bakireliğini kaybettiğini açıklaması nedeniyle uzun süre konuşulan Merve Taşkın'dan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın'ın Acun Ilıcalı'yla ilgili anısı itiraf etti

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Taşkın, takipçilerinin sosyal medya üzerinden yönelttiği soruları yanıtladı. Taşkın, Miss Turkey'e katıldığını ancak yalnızca ilk 50'yi görebildiğini itiraf etti.

Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın'ın Acun Ilıcalı'yla ilgili anısı itiraf etti

ILICALI İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Merve Taşkın, bir takipçisinin yönelttiği ''Survivor'a katılmayı hiç düşündün mü?'' sorusuna ise şaşırtan bir yanıt verdi. Taşkın, ''Geçen yıl mıydı hatırlamıyorum. Elemelere katılmıştım. İlk yüz yüze elemeyi geçtim, 1. efor testini geçtim. Sonra Acun'un olduğu diğer yüz yüze elemede elendim'' ifadelerini kullandı.

Bakirelik sözleri ortalığı sallamıştı! Merve Taşkın'ın Acun Ilıcalı'yla ilgili anısı itiraf etti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı, Sosyal Medya, Merve Taşkın, Magazin, Haberler

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