Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den "Eşcinsel misin?" sorusuna yanıt - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den "Eşcinsel misin?" sorusuna yanıt

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamayı sürdürüyor. Daha önce bakirelikle ilgili, "Önemli olan iyi insan olmak" diyen Ergen, bu kez de bir takipçisinin "Eşcinsel misin?" sorusuna "Yoo değilim" yanıtını verdi.

Ünlü isimler son dönemde, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor. Bu uygulamayı sık sık devreye sokan isimlerden biri de Gülben Ergen. Daha önce bakirelik sözleriyle olay yaratan Ergen, bu sefer de bir takipçisinin eşcinsellikle ilgili sorusunu yanıtladı.

"EŞCİNSEL MİSİN?" DİYE SORDULAR

Gülben Ergen'e gelen sorular arasında "Eşcinsel misin?" sorunu öne çıktı. Ergen bu soruyu pas geçmedi. Ergen soruya "Yo değilim" yanıtını verince gündem oldu. Ünlü şarkıcının yanıtı sosyal medyada "Ciddi ciddi yanıt vermiş" denilerek paylaşıldı.

Bakirelik çıkışı olay yaratmıştı! Gülben Ergen'den 'Eşcinsel misin?' sorusuna yanıt

BAKİRELİK ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ergen daha önce de "Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

Haberler.com - Magazin

Gülben Ergen, Eşcinsellik, Cinsellik, Cinsellik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title