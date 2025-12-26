Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikaye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

KAMUOYUNA TANITILDI

Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın "milli formayı giymek gibi" olduğunu vurguladı.

