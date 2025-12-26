Haberler

Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya anlatmak için mini dizi temelli yeni tanıtım stratejisini AKM'de düzenlenen toplantıyla duyurdu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projeyi "milli formayı giymek" benzetmesiyle anlatırken, toplantıda yan yana oturduğu oyuncu Sinem Ünsal'ın bacak bacak üstüne atıp kısa süre sonra oturuşunu düzeltmesi de dikkat çekti.

Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikaye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

KAMUOYUNA TANITILDI

Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın "milli formayı giymek gibi" olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTI AMA...

Tanıtım toplantısında 'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yan yana oturdu. Bakan Ersoy'u karşıladıktan sonra bacak bacak üstüne atan oyuncu, kısa süre sonra bacağını indirerek oturuşunu düzeltti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok

Operasyon artık an meselesi! 5 gün kaldı ama beklenen adım gelmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgür kurt:

ne varmış bunda çalmamış rüşvet almamış bacak üstüne bacak atmış sizin yapacağınız haberin ta a... koyum

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Hayret mini etek giymemiş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Bolu da ki otel yangını ile ilgili hesabını verdi mi bu bakan ? Orada burada dolanıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı