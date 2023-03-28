Bahar Öztan... TEDAVİ SÜRECİNİ PAYLAŞTI; 'EMİN ELLERDEYİM!'
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Bahar Öztan 4 sene önce yakalandığı ve atlattığı kanser hastalığının yeniden tekrarlaması üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurmuştu.
Bahar Öztan sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda;
Oğlu Yiğit ve doktoru ile birlikte bir resim yayınlayarak tedavi sürecini anlattı...
'Gökhan Hocam'la birlikte yola devam, tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bi ameliyat olacam, emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim.
Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler...
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderi
Kaynak: Magazinkolik / Magazin