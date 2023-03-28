Bahar Öztan... TEDAVİ SÜRECİNİ PAYLAŞTI; 'EMİN ELLERDEYİM!'

Bahar Öztan 4 sene önce yakalandığı ve atlattığı kanser hastalığının yeniden tekrarlaması üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Bahar Öztan sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda;

Oğlu Yiğit ve doktoru ile birlikte bir resim yayınlayarak tedavi sürecini anlattı...

'Gökhan Hocam'la birlikte yola devam, tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bi ameliyat olacam, emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim.

Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler...