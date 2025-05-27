Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı ve her bölümüyle geniş kitlelere ulaşan "Bahar" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Prof. Dr. Timur Yavuzoğlu'nu canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, senaryodaki gelişmelere bağlı olarak hikâyeye veda edecek.

UÇAĞI DÜŞÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu akşam ekrana gelecek Bahar dizisinin sezon finalinde Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor.

YENİ SEZONDA SENARYO EKİBİ DEĞİŞECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Yargı dizisindeki performansıyla tanınan Mehmet Yılmaz Ak, 1986'da Diyarbakır'da doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu. Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. Bu eğitimi yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi ve buradan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurdu.

Çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Kaleme aldığı "5. Basamak" adlı oyunu, 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon aldı.

Ben de Özledim dizisi ile dizi oyunculuğuna başladı. Bunu, İçerde, Çukur, Ramo, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm adlı diziler takip etti.