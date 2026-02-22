Haberler

Bahar Candan'dan Boğaz'da duygusal anma, ablasının adını köprüye yazdırdı

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, geçen yıl vefat eden ablası Nihal Candan'ı anmak için dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine lazer ışıklarıyla ablasının ismini yazdıran Candan, bu özel jestle ablasına olan özlemini bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Yeşil ışıklarla beliren 'NİHAL CANDAN' yazısı, bölgeden geçen vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 21 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybeden ablası Nihal Candan için İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken bir anma gerçekleştirdi.

ADINI KÖPRÜYE YANSITTI

Candan, anma kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine lazer ışıklarıyla ablasının ismini yazdırdı.

Köprünün gövdesinde yeşil ışıklarla beliren "NİHAL CANDAN" yazısı, hem bölgeden geçen vatandaşların hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bahar Candan, bu anlamlı jestle hayatını kaybeden ablasına duyduğu özlemi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmış oldu.

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ediyordu.

"Bu Tarz Benim" yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşmüş ve 30 yaşında yaşama veda etmişti.

