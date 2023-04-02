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Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Magazin Haberleri

Babasının ölümüyle sarsılan ve yas sürecinde oldukça kilo veren Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyaya damga vurdu. Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran güzel mankeni görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Baba acısıyla sarsılan ünlü manken, yas sürecinde deyim yerindeyse bir deri bir kemik kaldı.

YÜZÜNE İŞLEM YAPTIRDI

Geçen süre zarfında kendisini bir nebze olsun toparlayan Özge Ulusoy, tanıtım için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Yüzüne birkaç işlem yaptıran güzel isim, daha sonra Instagram'dan paylaşım yaptı.

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Güzelliğiyle dikkat çeken Ulusoy'un son hali, takipçilerine hayal kırıklığı yaşattı. Elmacık kemiklerini ön plana çıkan işlem sonrası daha da bitkin görünen Ulusoy'u takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Özge Ulusoy'un son hali ve gelen yorumlar;

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Babasının ölümünden sonra bir deri bir kemik kalmıştı! Özge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Özge Ulusoy Magazin Haberler

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