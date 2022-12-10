Babasının cenazesine makyajlı gittiği söylenen Özge Ulusoy, eleştirilere ateş püskürdü

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası geçtiğimiz günlerde karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, cenaze törenine makyaj yaparak gittiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

"SİZİ VİCDANSIZLAR"

Bu sabah babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, Instagram hesabından hakkındaki eleştirilere ateş püskürerek şunları söyledi: "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz."