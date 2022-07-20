Babası Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimin ürünü" dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap - Haberler

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Babası Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimin ürünü" dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hakan Ural, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'Çocuğum var' diyerek çıktı" diyen babasına cevap verdi. Sosyal medya hesabından tek cümlelik bir paylaşım yapan Ural, "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu müzisyen Selçuk Ural oldu. Oğlu Hakan Ural hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ural, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın açıklamalarına Hakan Ural'dan cevap geldi.

"BİR GECE BERABER OLDUK, HAKAN DOĞDU"

Kalaycıoğlu'nun "Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Selçuk Ural, "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.

Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap

HAKAN URAL'DAN CEVAP

Selçuk Ural'ın gümden olan sözlerinin ardından tüm gözler Hakan Ural'a çevrildi. Instagram hesabından peş peşe oğlu, kızı, annesi ve anneannesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Ural, konuyla ilgili tek cümlelik bir açıklama yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ural "Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.

Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap

Babası Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'dan tek cümlelik cevap

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Ecem Altan
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Yorumlar (2)

seyfullah aydın:

ne olursa olsun, kimden olmuş sa olsun,şerefi namusu haysiyeti olan bir insan kendine göre iyi veya kötü olan öz evladı için ulu orta öyle kelimeler sarfetmez, susar.

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taner ipek:

Yine işler sarpa sarmış olacak ki Allah demeye başladılar

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