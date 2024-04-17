Azra Akın İkinci Kez Anne Oluyor

2002'de Türkiye ve dünya güzeli olan Azra Akın, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor...

Kızını kucağına alan Akın, güzel haberi sosyal medya hesabından, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi.

Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadeleri ile duyurdu.

Azra Akın, ilk hamile pozunu 26 Aralık 2023 te paylaşmış, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUNCA ÖĞRENECEĞİZ"

Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu ancak öğrenmek istemediklerini söyleyen Akın, "Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz.

Demir'in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz. Hamileliğin ilk 3 haftası zor geçti. Yorgun bir dönem geçirdim.

İsteksizlik, olumsuz bir ruh hali ve depresyon hali yaşadım ama son birkaç haftadır gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.