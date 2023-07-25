Ayrılık acısı 15 gün sürdü! Alina Boz, Umut Evirgen'le aşkını ilan etti

4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den 15 gün önce ayrılan Alina Boz, Umut Evirgen'le aşkını ilan etti. Sürpriz ilişkiyi ilan eden ise Umut Evirgen oldu.

Güzel oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktaladı. Alina Boz ayrılık acısını 15 günde unutup Umut Evirgen'le aşkını ilan etti.

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alino Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. İkiliilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Nikah masasına oturacakları iddia edilen hatta tarih bile belirtilen çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı.