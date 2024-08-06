Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Akasya Durağı'da canlandırdığı Zeyno karakteri ile zihinlere kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş, ABD'den döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı.

"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"

Arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Akbaş siyah bikinisi ve fit görünümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Düzgün fiziği ile göz dolduran Akbaş plajda adeta şov yaptı. Güzel oyuncuyu görenler "Ne kadar değişmiş" , "Bu Zeyno mu?", "Harika görünüyor" şeklinde yorumlar yaptılar.

Güzel oyuncu plajda böyle görüntülendi;