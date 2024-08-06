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Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

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Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Sitare Akbaş, Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Akbaş, siyah bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Akasya Durağı'da canlandırdığı Zeyno karakteri ile zihinlere kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş, ABD'den döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı.

"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"

Arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Akbaş siyah bikinisi ve fit görünümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Düzgün fiziği ile göz dolduran Akbaş plajda adeta şov yaptı. Güzel oyuncuyu görenler "Ne kadar değişmiş" , "Bu Zeyno mu?", "Harika görünüyor" şeklinde yorumlar yaptılar.

Güzel oyuncu plajda böyle görüntülendi;

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (5)

Abdullah Ağaç.:

Türkiye'de para kazan ABD harca güzel iş. Ara bitince Türkiye'ye gel

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Ahmet Aydın null:

bunlar Bizim ülkemizde para kazanır abd veya avrupa da yer içer gezer para bitince ülkeye döner magazinleri etrafında dolaştırırlar

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1gerceklerinsesi:

Lokummuş yalnız bizim Zeyno hey maşallah

0
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abdurrahman Şimşek:

Bu haberi çok merak ediyordum sonunda paylaşmışsınız ülkenin bir derdi daha bitti

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