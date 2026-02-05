Haberler

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aybüke Çangal'ın ünlü oyuncu Hande Erçel'e benzemek için bir servet harcadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Yıllar içinde görünümünde yaptığı köklü değişikliklerle dikkat çeken Çangal'ın, estetik operasyonlara milyonlar harcadığı öne sürülürken, sosyal medya kullanıcıları "hiç benzememiş" diyerek değişikliklerin başarısız olduğunu vurguladı.

Bir dönem katıldığı yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, son dönemde geçirdiği büyük değişimle magazin gündeminin merkezine oturdu. Çangal'ın, ünlü oyuncu Hande Erçel'e benzemek için ciddi bir maddi harcama yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

YARIŞMADAN FENOMENLİĞE UZANAN YOL

Adını Kısmetse Olur adlı yarışma programıyla duyuran Aybüke Çangal, yarışma sonrası sosyal medyaya yönelerek geniş bir takipçi kitlesi edindi. Zaman içinde tarzı, imajı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen, özel hayatına dair açıklamalarıyla da sık sık gündeme geldi.

YÜZ HATLARINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirgin değişim gözlerden kaçmayan Çangal'ın bu dönüşümü, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun yorum yaptığı bir konu haline geldi. Özellikle estetik operasyon iddiaları, tartışmaların fitilini ateşledi.

"BENZEMEK İÇİN 10 MİLYON HARCADI" İDDİASI

Sosyal medyada Aybüke Çangal'ın, Hande Erçel'e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar Çangal'ın yeni görünümünün Hande Erçel'i andırdığını savunurken, çok sayıda kişi ise bu benzerliğe karşı çıktı.

"Hiç benzemiyor", "Alakası yok", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar sosyal medyada dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
