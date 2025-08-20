Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "Eenie Meanie" filminin özel gösteriminde sıra dışı kıyafetiyle gündem oldu.

Santa Monica'daki Aero Theatre'da düzenlenen galada siyah halıda yürüyen 33 yaşındaki oyuncu, tasarımıyla olay yaratan bir mini etek giydi. Wiederhoeft imzalı eteğin fiyatı 2.352 dolar (yaklaşık 77 bin TL) ve jartiyer tarzı detaylarla süslenmişti. Eteğin ucundaki siyah fiyonklar ise görünümü tamamladı.

Samara, eteğini yine aynı markaya ait 6.297 dolarlık (yaklaşık 206 bin TL) korsaj üstle kombinledi. Siyah çorap, topuklu ayakkabı ve Cartier imzalı, ikinci el satışlarda 40 bin dolara alıcı bulan değerli yüzüklerle şıklığını pekiştirdi.

Weaving, yeni filmi Eenie Meanie'de tehlikeli eski sevgilisinden kurtulmaya çalışan bir kaçış şoförünü canlandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ilk kez uzun metraj çeken Shawn Simmons oturuyor. Kadroda ayrıca Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, Steve Zahn ve Andy Garcia gibi isimler de var.

Adelaide doğumlu oyuncu, daha önce Ready or Not, Scream VI, The Babysitter ve Azrael filmlerindeki rolleriyle "çığlık kraliçesi" olarak anılmıştı. Bu yıl ise kara mizah türündeki Borderline filminin tanıtımlarıyla gündeme gelmişti.

Weaving, sık sık hemşehrisi Margot Robbie ile karıştırılıyor. Ancak Samara, geçen yıl verdiği röportajda ikilinin aslında çok yakın arkadaş olduğunu söylemişti:

"Beş-altı yıl önce tanıştık, çok iyi anlaşıyoruz. Eşlerimiz de çok iyi dost. Los Angeles'ta Avustralyalı kadınlardan oluşan güzel bir arkadaş grubum var. Birlikte vakit geçirmek bizim için çok önemli, çünkü şehir bazen çok yorucu olabiliyor."