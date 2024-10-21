Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'den linç edilen Gülse Birsel'e destek

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla baltayı taşa vurdu. Eleştirel bir dille yazdığı veda yazısı sonrası linçlenen Birsel'e oyuncu arkadaşı Şenay Gürler'den destek mesajı geldi.

Gülse Birsel, Vural Çelik'in cenazesine neden katılmadığını da açıkladığı bir veda yazısında, "Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım... Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence" ifadelerini kullandı. Birsel, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

"GÜLSE NEREDEYSE BU ERKEN ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Gülse Birsel cevap hakkını kullanamayacak bir insan hakkında bu şekilde eleştirel bir yazı kaleme aldığı için linç edilirken, Avrupa Yakası'nda Fatoş karakterine hayat veren Şenay Gürler de konuya dahil oldu. Birsel'e sahip çıkan Gürler şunları söyledi:

"Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek. Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya. İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına?

"VURAL'LA ARALARINDA BİR TARTIŞMAYA TANIK OLMADIM"

Ben 5,5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre ben salak bir solcu, kürtçü vs. olduğum için çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar. Bu konularda hiç konuşmadık bile.

Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık."