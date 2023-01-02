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Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

Magazin Haberleri

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evindeki karı kürerken kaza geçirdi. Yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu ancak ama stabil olduğu bildirildi.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan "Avengers" yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken ciddi şekilde yaralandığı için tedavi altına alındı.

DURUMU KRİTİK AMA STABİL

Menajeri Pazar günü yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki yıldız ismin durumunun stabil olmasına rağmen kritik durumda olduğunu söyledi. Renner'ın yaralarının boyutu hakkında fazla ayrıntı verilmedi.

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

İKİ KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Jeremy Renner, Marvel'ın genişleyen film ve televizyon evrenindeki süper kahraman "Yenilmezler" ekibinin keskin nişancı bir üyesi olan Hawkeye'ı canlandırıyor. Yıldız oyuncu "The Hurt Locker" ve "The Town" için arka arkaya onaylar aldı ve iki kez "En İyi Oyuncu" dalında Oscar'a adayı gösterildi.

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

Avengers filminin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, kaza geçirdi! Durumu kritik

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Marvel Magazin Haberler

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