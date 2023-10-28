Atilla Taş'tan kendisine 'Kansız' diyen Acun Ilıcalı'ya öfke kusan Serkay Tütüncü'ye destek

Atilla Taş, kendisine "Kansız" diyen Acun Ilıcalı'ya "Çok şükür kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için" diyen Serkay Tütüncü'ye destek oldu. Tütüncü'nün sözlerini destekleyen Taş, "Acun'un ağzının payını vermiş, helal" dedi.

Acun Ilıcalı katıldığı programda Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu kişiden bahsederken "Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Ilıcalı'nın hedef aldığı Serkay Tütüncü ise "Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim" diyerek ateş püskürdü. Oyuncu Serkay Tütüncü'nün sözlerine Atilla Taş'tan destek geldi.

"ACUN'UN AĞZININ PAYINI VERMİŞSİN"

Acun Ilıcalı'yı hedef alan Tütüncü'nün paylaşımını X hesabından yayınlayan Atilla Taş, "Bu arkadaşı tanımıyordum ama Acun'a ağzının payını ne güzel vermiş! Helal be kardeşim! Herkes çevrendekiler gibi yalaka ve kapı kulu olmayabilir Acuncum alışacaksın" diyerek Acun Ilıcalı'yı etiketledi.

NE OLDU?

Nur Tuğba İle Laf Aramızda kanalına konuk olan Acun Ilıcalı "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" cevabını verdi. Ilıcalı'nın sözlerinden sonra herkesi aklına yarışmadan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Serkay Tütüncü geldi.

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN CEVAP

Ilıcalı'nın sözlerine Instagram hesabından cevap veren yakışıklı oyuncu ise şunları söyledi: "Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun, kanal sahibisin falan. Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacına 'kansız' diyorsun. Ne kadar ayıp yaptığın. Kansız değilim Acun abi, çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim. Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum, nedenlerini sana gayet güzel bir dille anlatmıştım ve bir çoğunda 'haklı olabilirsin, kaçırmış olabiliriz' demiştin. Para Bende'yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim. Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim. (Bunu da telefonda sana söylemiştim.)"

"SANA EL PENÇE OLMAK GEREKİYOR KANSIZ OLMAMAK İÇİN"

"Ama yine dinlememişsin belli ki. Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım kusuruma bakmayacaksın. Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum, elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi All Star şampiyonluğu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detaylara girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın. Hadi eyvallah."

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