Atilla Taş, Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'na seslendi: Onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi CHP'nin sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden alınca Atilla Taş'tan yorum gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Taş, "Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun kararına şarkıcı Atilla Taş'tan tepki gecikmedi.

"ONU ELEŞTİRDİĞİM İÇİN PARTİDEN AFOROZ EDİLMİŞTİM"

Partiden daha önce Adıgüzel'i eleştirdiği gerekçesiyle çıkarıldığını ileri süren Atilla Taş, "Sn. Kılıçdaroğlu. Bilgi iletişim sorumlusu Onursal Adıgüzel'i görevden almış! Geçen seçim onu eleştirdim diye partiden aforoz edilmiştim" ifadelerini kullandı.

ONURSAL ADIGÜZEL AÇIKLAMA YAPTI

Görevden alınan Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.