Ataşehir Nikah Dairesi'nde Nazmiye-Selahattin Demir çifti evlendi

Ataşehir Nikah Dairesi'nde kıyılan nikahta Nazmiye (Koçar)- Selahattin Demir çifti sonsuz dek evet diyerek mutluluğa imza attı. CHP Eski milletvekili Gürsel Tekin, Tarık Erandan ve Nisa Sıla Koçar, çiftin nikahında şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldular.

Selahattin Demir (29) Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu. Hareket ve Antrenman Uzmanı olarak özel eğitimler veriyor.

25 yaşındaki güzel gelin Nazmiye Koçar Demir ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir fizyoterapist.

Nikah sonrası, Damat Beyin babası Hayati Demir, misafirlerine sahibi olduğu Kozyatağı Hayati Ocakbaşı'nda mükemmel bir düğün yemeği verdi.

Çiftin yakın dostları düğün yemeğine ayrı bir renk kattı. Nazmiye-Selahattin Demir çifti, balayı için Dubai'yi tercih etti.