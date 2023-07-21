Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz

Ata Demirer, katıldığı programda yıllardır kazandığı paraları harcadığı ve yatırım yapmadığını söyledi. Arabasının dahi olmadığını söyleyen oyuncu, "Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım" dedi.

Yer aldığı filmlerin yanı sıra sesiyle de sık sık konuşulan Ata Demirer, Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan programında mal varlığı hakkında konuştu. Sanıldığının aksine çok varlıklı bir sanatçı olmadığını söyleyen Demirer, "Biz dost alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BANA NE ARAZİDEN, ARABADAN?"

Yaşamını Bozcaada'da sürdüren Demirer, "Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yapıyorum. Bana ne araziden, arabadan? Yalnızken ne yapayım, arabayı mı yiyeyim?" dedi.

"ARABAM YOK, TEKNEM VAR"

Kendisine araba dahi almadığını söyleyen ünlü isim, "Sosyal medyada sık sık 'Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz' diye yazıyorlar. Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçı kırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. 'Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım' diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor. Koskoca turne parasını almıyorum. Bu parayı almıyorsan Ata Demirer hayatı yaşayabilirsin" ifadelerini kullandı.