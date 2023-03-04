Ata Demirer'den Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına dikkat çeken yorum: Şeytan diyor aday ol

İYİ parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya rest çekerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenmesine bir yorum da komedyen Ata Demirer'den geldi. Sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapan Demirer, "Şeytan diyor aday ol" ifadelerini kullandı.