Ata Demirer'den Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına dikkat çeken yorum: Şeytan diyor aday ol
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İYİ parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya rest çekerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenmesine bir yorum da komedyen Ata Demirer'den geldi. Sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapan Demirer, "Şeytan diyor aday ol" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göreve davet etti. Zaman zaman siyasi açıklamalarıyla gündeme gelen komedyen Ata Demirer'den yorum gecikmedi.
"ŞEYTAN DİYOR ADAY OL"
Esprili tavrıyla tanınan Demirer, Instagram hesabından Bursa Bülbülü filminden bir fotoğraf ekleyerek "Şeytan diyor aday ol!" ifadelerini kullandı. Demirer'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.