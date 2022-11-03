At yarışlarını izlemeye giden TikTok fenomeni, yaptığı hareketle mide bulandırdı
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Avustralya'nın Melbourne şehrinde at yarışlarına giden 30 yaşındaki Tiktok yıldızı Jamie-lee McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı. Fenomenin bu hareketi internet kullanıcıları tarafından mide bulandırıcı olarak yorumlandı.
TikTok yıldızı Jamie-lee McCabe alkolü etkisiyle skandal bir harekete imza attı. McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı.
Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.
Fenomen isim daha sonra kardeşinin çektiği o anlara ait videoyu hesabından 750 bin takipçisi ile paylaştı. Takipçileri de Jamie-lee McCabe'ye yaptığı davranışın hijyenden uzak mide bulandırıcı olduğunu söyledi.
Daily mail gazetesine konuşan Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.