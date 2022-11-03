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At yarışlarını izlemeye giden TikTok fenomeni, yaptığı hareketle mide bulandırdı

Magazin Haberleri

Avustralya'nın Melbourne şehrinde at yarışlarına giden 30 yaşındaki Tiktok yıldızı Jamie-lee McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı. Fenomenin bu hareketi internet kullanıcıları tarafından mide bulandırıcı olarak yorumlandı.

TikTok yıldızı Jamie-lee McCabe alkolü etkisiyle skandal bir harekete imza attı. McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı.

Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

Fenomen isim daha sonra kardeşinin çektiği o anlara ait videoyu hesabından 750 bin takipçisi ile paylaştı. Takipçileri de Jamie-lee McCabe'ye yaptığı davranışın hijyenden uzak mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

Daily mail gazetesine konuşan Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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