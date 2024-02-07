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Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine dahil oldu. Oyuncu dizide Cansu Tosun'un oynadığı Medine'nin kardeşi Esma olarak seyirci karşısına çıkacak.

Farklı Boyut, Paramparça, Not Defteri, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Hayatımın Şansı gibi dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki Aslıhan Kapanşahin, FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.

MEDİNE'NİN KARDEŞİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen hafta doktor Levent rolüyle Furkan Palalı, Levent'in sağ kolu İsmail rolüyle Erkan Sever ve Levent'in eski sevgilisi Ece rolüyle de Sevcan Yaşar'ın katıldığı diziye bir isim daha eklendi. Medyapım imzalı Kirli Sepeti dizisine dahil olan Aslıhan Kapanşahin, Cansu Tosun'un hayat verdiği Medine'nin kardeşi Esma'yı oynayacak.

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

3 BAŞROL OYUNCUSU AYRILIYOR

Yeni adıyla NOW TV olan FOX TV'de yayınlanan dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor. Vedalar yaşanacağı dizide başrol oyuncularından Serkay Tütüncü, Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut kadrodan ayrılıyor.

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti Fox Tv Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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