Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor

Sayısız projede yer alan Aslı Enver, geçtiğimiz sene kızı Elay'ı kucağına alınca reklam filmi dışında setlere ara vermişti. Bu süreçte sadece yüzü olduğu bankanın reklamlarında yer alan Aslı Enver, Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisiyle el sıkıştı.

Enver'in başrol olacağı Kuşatma dizisinin senaryosunu Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Kuş Uçuşu ve Şahane Hayatım'ın senaristi Meriç Acemi yazacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmenliği yapacağı dizide zor iki karakter olan Nihal ve Osman'ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikayesi anlatılacak. Projenin kadrosu ise henüz netleşmedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Arayış dizisinde rol almıştı.