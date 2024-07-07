Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
2022 yılında Berkin Gökbudak ile evliliğe adım atan ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk yaşını kutladı. Enver, "İyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi…" ifadelerini kullandı.
Dizi ve film projelerine bir süredir ara veren başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı.