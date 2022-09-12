Aşkı uğruna evliliğini bitiren MasterChef Somer Şef'in sakalsız görüntüsü olay oldu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin şefleri arasında yer alan Somer Şef, aşkı uğruna evliliğini bitirdiği iddiasıyla çok konuşulmuştu. Somer Şef 'in son olarak sakalsız fotoğrafı ortaya çıktı. Takipçileri ünlü ismi tanımakta zorlandı.

TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da yoluna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Yarışmacıların kıyasıya birbirleriyle rekabet ettiği programda şeflerin özel hayatları ve görüntüleri de hayli ilgi görüyor.

EVLİLİĞİNİ BİTİRMESİYLE GÜNDEME GELDİ

Somer Şef, geçtiğimiz aylarda evliliğini bitirerek, yeni bir aşka yelken açmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim son olarak ise sakalsız fotoğrafının ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

"TANIMAK İMKANSIZ"

Hayranları, Somer Şef 'in sakalsiz halini görmelerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada "Şefi bu haliyle tanımak imkansız.", "Yolda görsek bile tanımayız" gibi yorumlarda bulunuldu.

İşte Somer Şef'in sakalsız hali:











