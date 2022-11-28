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Ünlü işletmecinin hızına kimse yetişemiyor! Serenay'ı silmeden Farah'la aşk paylaşımı yaptı

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Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı. Evirgen'in son paylaşımı söylentileri güçlendirdi.

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Umut Evirgen özel hayatında hız kesmiyor. Bir süredir beraber oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını gündeme getirmişti.

Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi.

Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Umut Evirgen, güzel oyuncuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umurunda" notunu düştü. Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Öte yandan Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun ile çektirdiği pozu sosyal medya hesabından kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Aşk Paylaşımı Geldi! Bakın Ne Dedi...

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Farah Zeynep Abdullah Serenay Sarıkaya Melisa Şenolsun Umut Evirgen Magazin Haberler

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