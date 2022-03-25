Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı - Haberler

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Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Buket Aydın'ın oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Taciroğlu ile saatlerce aynı mekanda olan Aydın, çıkışta basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Daha önce Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buket Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir yalnız olan Aydın'ın iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Buket Aydın, dün akşam daha önce Demet Özdemir ile birliktelik yaşayan Taciroğlu ile Etiler'deki bir mekanda saatlerce zaman geçirdi. Mekandan önce çıkarak kendisini bekleyen taksiye binen Aydın, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

DEMET ÖZDEMİR'LE AŞK YAŞAMIŞTI

Aydın'dan sonra mekandan çıkarak aracına binen Taciroğlu ise sorulara cevap vermedi. İş insanı Yaman Taciroğlu, 2020 yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdıYaman Taciroğlu

Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir, Buket Aydın, Magazin, Haberler

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