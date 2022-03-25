Aşk iddiası: Sunucu Buket Aydın, gönlünü Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu'na kaptırdı

Daha önce Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buket Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir yalnız olan Aydın'ın iş insanı Yaman Taciroğlu ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Buket Aydın, dün akşam daha önce Demet Özdemir ile birliktelik yaşayan Taciroğlu ile Etiler'deki bir mekanda saatlerce zaman geçirdi. Mekandan önce çıkarak kendisini bekleyen taksiye binen Aydın, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

DEMET ÖZDEMİR'LE AŞK YAŞAMIŞTI

Aydın'dan sonra mekandan çıkarak aracına binen Taciroğlu ise sorulara cevap vermedi. İş insanı Yaman Taciroğlu, 2020 yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Yaman Taciroğlu