Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitiren Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşadığı iddia edildi. İddialara Aslantuğ sert tepki gösterirken, Arzum Onan'dan da eski eşine destek geldi. Aslantuğ'un konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasına yorum bırakan Onan, "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok." dedi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitirdi. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları sert dille yalanladı. Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan da destek verdi. Onan, Aslantuğ'un yaptığı açıklamanın altına, "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok" yorumunu yazdı.

"HAKKINIZDA HER TÜRLÜ DEDİKODUYU ÜRETEBİLİYORLAR"

Öte yandan Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabındaki "Kaptanın Seyir Defteri" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş. Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!.

"KENDİSİNE SAYGISI OLMAYANLAR, BAŞKALARININ HAYATINA DA SAYGI DUYMUYOR"

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP'in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. Haysiyetsizlik, şerefin taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."