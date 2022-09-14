Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin son hali ortalığı yakıp geçti! Kalça detayı hemen göze çarptı
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş'ın son hali, ortalığı kasıp kavurdu. Ünlü oyuncunun kalçasından yırtmaçlı elbisesiyle olan fotoğraf da hayranlarından tam not aldı.
Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aşk-ıMemnu'nun oyuncularının yıllar sonraki halleri de zaman zaman gündem oluyor. Değişimiyle gündeme gelen son ise dizinin Cemile'si Pelin Ermiş oldu.
CESUR POZLARIYLA KONUŞULUYOR
Pelin Ermiş, son zamanlarda cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşuluyor. Ermiş bu defa son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
KALÇA DEKOLTESİ GÖZDEN KAÇMADI
Pelin Ermiş şimdi de fileli çorabıyla poz verdi. Bu pozuyla dikkat çeken Ermiş'e, "Şimdi Beşir düşünsün", "Beyaz kuğum benim" gibi yorumlar geldi. Ayrıca güzel oyuncunun kalça dekolteli fotoğrafı da hayranları tarafından çok beğenildi.
İşte Pelin Ermiş'in son hali: