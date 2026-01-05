Haberler

Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asena ile İbrahim Tatlıses, 25 yıl sonra İbo Show Yılbaşı Özel'de bir araya geldi. Asena'ya programa katılım için 2 milyon TL ödendiği konuşulurken, Yıldız Tilbe'nin canlı yayında yaptığı "para" işareti sosyal medyada gündem olmuştu.

Yıllardır aralarındaki gerginlik nedeniyle bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı için hazırlanan İbo Show programında buluştu. İki ismin duygusal anlar yaşadığı buluşma ekrana yansırken, program kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ASENA'NIN PROGRAM ÜCRETİ GÜNDEM OLDU

Buluşmanın yankıları sürerken, Asena'nın 25 yıl sonra Tatlıses'in programına çıkması karşılığında 2 milyon TL aldığı konuşulmaya başlandı. Bu iddia, sosyal medyada da geniş yer buldu.

YILDIZ TİLBE'NİN HAREKETİ KAMERALARA YANSIDI

Program sırasında Bülent Ersoy'un, "Polat Yağcı Asena'yı nasıl ikna etti?" sözleri üzerine Yıldız Tilbe'nin el hareketi dikkat çekti. Tilbe'nin, Asena'yı işaret ederek para işareti yaptığı ve "iki katı paraya, 2 milyon liraya" dediği anlar yayında kaldı.

Asena'nın İbrahim Tatlıses'la barışmak için aldığı para ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıldız Tilbe'nin bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, izleyiciler o anlara dair çok sayıda yorum yaptı. Tartışmaların odağında ise Asena'nın programa katılımı için konuşulan ücret yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor