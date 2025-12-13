Haberler

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Güncelleme:
Bez Bebek dizisindeki iddialarla gündeme gelen Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümündeki +18 sahnelerle magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.
  • Asena Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak Evrim Akın'ı işaret etti.
  • Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümünde +18 sahneler yer aldı.

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini sarsan Asena Keskinci, bu kez yer aldığı yeni projeyle dikkatleri üzerine çekti.

İDDİALARI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

2007-2010 yılları arasında yayımlanan 'Bez bebek' dizisinde birlikte rol alan ikiliden Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmış; Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak da Akın'ı işaret etmişti.

+18 SAHNELER PES DEDİRTTİ

Tartışmaların yankıları sürerken Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide yer alan +18 sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

silkiş piyasası

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

ne bu şimdi? reklamınımı yaptı? aklıma ilk gelen şey bu oldu. bı bomba patlat sonra herkes seni tanır ve o iğrenç sahnelerini izlerler. çok kötü

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Akü bitmiş, vurduruyor demek ki. Rabbim yar ve yardımcısı olsun !

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Bu kafayla herşeyi yapar Allah gelecekteki mağdurlarını korusun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Sanat ve sosyete dünyası bunların ahiretini berbat ettiler

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title