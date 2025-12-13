Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini sarsan Asena Keskinci, bu kez yer aldığı yeni projeyle dikkatleri üzerine çekti.

İDDİALARI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

2007-2010 yılları arasında yayımlanan 'Bez bebek' dizisinde birlikte rol alan ikiliden Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmış; Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak da Akın'ı işaret etmişti.

Asena Keskinci

+18 SAHNELER PES DEDİRTTİ

Tartışmaların yankıları sürerken Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide yer alan +18 sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.