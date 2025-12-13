Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu
Bez Bebek dizisindeki iddialarla gündeme gelen Asena Keskinci, bu kez başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümündeki +18 sahnelerle magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
- Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.
- Asena Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak Evrim Akın'ı işaret etti.
- Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümünde +18 sahneler yer aldı.
Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini sarsan Asena Keskinci, bu kez yer aldığı yeni projeyle dikkatleri üzerine çekti.
İDDİALARI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
2007-2010 yılları arasında yayımlanan 'Bez bebek' dizisinde birlikte rol alan ikiliden Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmış; Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak da Akın'ı işaret etmişti.
+18 SAHNELER PES DEDİRTTİ
Tartışmaların yankıları sürerken Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide yer alan +18 sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.