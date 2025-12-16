Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi.

Boşanmanın ardından bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen ünlü oryantal, hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.

Asena, son olarak yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü isim, kutlamadan renkli anları Instagram hesabından paylaştı.

"BUGÜN YENİ YAŞIMIN İLK GÜNÜ"

Bayhan doğum gününde şarkılar söylerken Asena kendini sahneye attı ve eğlenceye dahil oldu. Dans ettiği o anları paylaşan Asena, şunları yazdı:

"Bugün yeni yaşımın ilk günü... Ve tüm dostlarım dün akşam bana unutamayacağım bir doğum günü sürprizi yaptı. Pek çok sanatçı dostum da hazırlıksız olmalarına rağmen benim için şarkılar söyledi. Hatta bir ara sevgili Bayhan'ın şarkılarıyla kendimi sahnede buldum. O söyledi, ben oynadım. 18 yaşıma girişimi şarkılarla danslarla kutladık. Dostlarım iyi ki varlar, hayat onlarla daha güzel ve anlamlı."