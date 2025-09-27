Haberler

Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor
Oryantal Asena, 2017 yılında evlendiği Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı. Ayrılık sonrası sahnelere dönme kararı alan ünlü isim, hayallerinin peşinden gitmeye başladığını açıkladı. Asena, bu akşam Ataşehir'de Bülent Ersoy ile aynı sahneyi paylaşacağını duyurdu.

Türk dans ve sahne dünyasının en bilinen isimlerinden Oryantal Asena, 2017'de nikâh masasına oturduğu Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede sonlandırmıştı. 90'lı yıllarda İbo Show'daki danslarıyla hafızalara kazınan Asena, boşanmanın ardından yeniden sahnelere dönme kararı aldı.

AYRILIĞIN NEDENİ "SAHNE" KARARI

Çiftin ayrılık nedeninin, Asena'nın sahnelere dönmek istemesi olduğu daha önce gündeme gelmişti. Evlilik süresince Türkiye'deki kariyerine ara vererek Almanya'da yaşayan ünlü oryantalin, sahneye dönüş isteğine eşinin ve ailesinin olumlu bakmadığı öne sürülmüştü. Ancak boşanma sonrası Asena, "hayallerimin peşinden gidiyorum" diyerek sahne planlarını hayata geçirmeye başladı.

BÜLENT ERSOY İLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu akşam Bülent Ersoy ile birlikte Ataşehir'deki bir mekanda sahne alacağını duyurdu. Bu gelişme, sanatçının sahnelere güçlü bir dönüş yaptığının ilk işareti oldu.

